今年も独走Ｖや――。プロ野球のシーズンが２７日に開幕するのに合わせ、兵庫県尼崎市の尼崎中央三丁目商店街では阪神タイガースを応援するため、恒例の電光掲示板で表示する優勝へのマジックナンバーを「１４３」にした。初のリーグ連覇と日本一奪回へ、熱気が高まっている。商店街では毎年、ペナントレース開幕直前にアーケードにつるしたボードで残り試合数を表示。「日本一早いマジック点灯」と親しまれ、手作業で数字を貼