【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は大幅反発し、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しは前日比4.16ドル高の1バレル＝94.48ドルで取引を終えた。米イスラエルとイランの交戦が長期化し、供給混乱が続くとの警戒感が強まったほか、停戦に向けた協議の不透明感も意識された。ロイター通信によると、米国は交戦終結に向けた「15項目の行動計画」を提示したが、イラン側は協議を否定し