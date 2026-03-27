◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が26日（日本時間27日）、開幕戦のダイヤモンドバックス戦前にメディア対応。あえて「悪役」として、ワールドシリーズ（WS）3連覇を果たす覚悟を示した。ドジャースは23年オフに大谷翔平と10年総額7億ドル（約1015億円、当時）で契約。今オフも守護神のディアスと3年総額6900万ドル（約108億3300万円