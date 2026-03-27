冬から春へと移行するこの季節、肌は1年の中で揺らぎがち。それに加えて、厄介なのが空気中に飛散している花粉。鼻のかみすぎで荒れるだけでなく、皮膚に付着した花粉は肌荒れの一因になる可能性があるといわれている。肌への影響を少しでも軽減させるためにはどうしたらいいのか？ 花粉症ケア製品を開発販売しているロート製薬に、この季節に有効な対策についてアドバイスをもらった。【画像】花粉で目がかゆい…意外に知らない