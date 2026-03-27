今回は、食い尽くし系夫に妻が反撃したエピソードを紹介します。単身赴任から帰ってこなくてよかったのに…「ある日、息子の保育園の遠足があり、早起きしてお弁当を作っていました。そしてあとはおかずを弁当箱に詰めるだけ、というところで、『息子の弁当のおかずがない……』ということに気付きました。どうやら私が作ったおかずを、夫が全部食べてしまったみたいで……。夫は最近単身赴任から帰ってきたばかりですが、単身赴任