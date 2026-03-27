3月26日・27日の2夜連続で放送される、岡田惠和脚本のオリジナルラブストーリー『片想い』（NHK総合）。盛岡市を舞台に、南部鉄器の店で母と暮らす優衣と、隣の豆腐屋で育ち、東京の小さなデザイン会社で働くケンケン（健二）。幼なじみの二人が織りなす、不器用で愛おしい日々が描かれている。 参考：岡山天音×森七菜、現実と地続きだった『ひらやすみ』の日々“新品の明日”のきっかけに 優衣役・芦田愛菜