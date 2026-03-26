三越伊勢丹が、伊勢丹新宿店本館地下2階の「イセタン ビューティー アポセカリー」を、リフレッシュオープンした。サイエンスや東洋の知恵、自然由来のアプローチを融合した“統合型ケア”へと刷新。バイヤーの鳥谷悠見氏は、「今回4ブランドを新規導入したことで、選択肢と専門性を拡充した。これにより新客を獲得し、またこれまで伊勢丹にお越しいただく機会があっても、地下2階には足を踏み入れたことがないというお客さまの