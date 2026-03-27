27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比830円安の5万2390円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61742.00円ボリンジャーバンド3σ 59495.07円ボリンジャーバンド2σ 57248.13円ボリンジャーバンド1σ 55465.00円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 55065.00円一目均衡表・基準線 55001.20円25日移動平均 53603.65円26日日経