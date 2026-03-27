27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比39ポイント安の682ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 819.34ポイントボリンジャーバンド3σ 795.29ポイントボリンジャーバンド2σ 771.25ポイントボリンジャーバンド1σ 747.20ポイント25日移動平均 733.00ポイント200日移動平均 732.00ポイント一目均衡表