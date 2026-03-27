大阪6月限ナイトセッション 日経225先物52390-830 （-1.55％） TOPIX先物3576.0-40.5 （-1.11％） シカゴ日経平均先物52145-1075 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 26日の米国市場は、NYダウ、S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。イランは米国が提示した和平案を拒否し、5項目の条件を米側に逆提案したと報じられた。米国防総省が地上軍の投入や大規模な爆撃を計画していると伝え