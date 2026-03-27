将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第7局が3月25、26日の両日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で指され、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に勝利した。シリーズ成績を4勝3敗とし、絶体絶命の1勝3敗から大逆転で「防衛5連覇」を達成。歴史的な死闘を終えた直後の祝福の場では、妹弟子による“かわいいハプニング”が発生し、重圧から解放された王者の笑顔