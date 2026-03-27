OECD＝経済協力開発機構は、G20＝主要20か国の2026年のインフレ率が4％に達する経済見通しを発表しました。イラン情勢の悪化によるエネルギー価格の高騰で、従来の予測を上回ったと指摘しています。OECDが26日に発表した2026年の経済見通しの中間報告書では、イラン情勢の悪化による世界的なエネルギー価格の高騰を受け、G20＝主要20か国のインフレ率は4％に達する見通しだと予測しています。また、世界の経済成長率は2.9％で、前