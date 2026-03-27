【ロンドン共同】米国とイスラエルの攻撃を受けるイランのスポーツ・青年省は、同国の代表チームやクラブチームが敵対国へ渡航することを通知があるまで禁止した。26日、ロイター通信がイラン・メディアを引用して伝えた。イランは米国、カナダ、メキシコの共催で6月に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）出場を決め、1次リーグ3試合を米国内で行う予定。しかし、安全面への懸念から試合会場をメキシコに移すよう国際サッ