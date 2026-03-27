アップルが開発中と噂される「折りたたみiPhone」について、気になる情報が舞い込んできました。最大の懸念点であるディスプレイの折り目（シワ）を、独自技術で克服しようとしているようです。 ヒンジとの接触を避ける「2層ガラス」の妙案 著名リーカーのDigital Chat Station氏によると、アップルは「超薄型ガラス（UTG）」または「超薄型フレキシブルガラス（UFG）」を用いた2層構造のディスプレイをテスト中とのこと