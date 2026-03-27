新作が登場するたびに話題になる【ユニクロ】 ×【JW ANDERSON（ジェイダブリュー アンダーソン）】のコラボ。2026年の春夏は「プレッピースタイルと、遊び心溢れるパステルカラー」（公式サイトより）をテーマにしており、きちんと感とシャレ見えを同時に叶えてくれそうなアイテムが揃っています。その中から今回は、大人世代が狙いたい、1枚でもレイヤードでも使えるアイテムをピックアップ