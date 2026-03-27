麻雀のプロリーグ「Mリーグ2025-26」のレギュラーシーズンがいよいよ佳境を迎えている。今シーズンは10チーム目のEARTH JETSが加入し、ついにチーム数が2桁台に。試合数も各チーム120試合に増加し、賞金7000万円と優勝の栄誉をかけてしのぎを削っている。今回はそんな25‐26レギュラーシーズンに生まれた「名場面」「珍事件」の数々を振り返りたい。【写真】衝撃的な倍満16000ドリブンズ園田かたまる…！（1）まさかの黙聴倍満