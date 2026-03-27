◆米大リーグブルワーズ１４―２ホワイトソックス（２６日・米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルワーズのＪ・ミジオロウスキー投手（２３）が、本拠のホワイトソックスとの開幕戦に先発。５回を２安打１１奪三振１失点で開幕投手としての大役を果たした。開幕戦１１奪三振はブルワーズの球団新記録。２３歳３５７日は、２００７年２０歳３５９日だったマリナーズのＦ・ヘルナンデス以来の