南海電鉄はこのほど、４月１日に「なんばＣＩＴＹ」本館１階エントランス付近に、インフォメーションサイネージ「ＮａｎｋａｉＮａｍｂａＮａｖｉ（南海なんばナビ）」を新設することを発表した。同電鉄の発表資料によると、「なんば駅周辺に集う来街者の皆さまへなんばエリアの魅力・楽しみ方を発信することを目的としたもの」。これまでは、なんばＣＩＴＹ、なんばパークス、なんばスカイオや隣接する施設ごとに情報発信