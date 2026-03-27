◆米大リーグパドレス―タイガース（２６日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）タイガースのタリク・スクバル投手（２９）が、敵地のパドレスとの開幕戦に先発。６回を投げ３安打１失点（自責点０）、６奪三振の好投を見せた。先日行われたＷＢＣの米代表に選出されたスクバルは１試合に投げただけでタイガースのキャンプ地に戻って調整に務めていた。一方、ＷＢＣで２試合先発し米代表の準優勝に貢献した