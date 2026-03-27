◆センバツ第９日▽準々決勝中京大中京―八戸学院光星（２７日・甲子園）八戸学院光星（青森）が、準優勝した１２年春以来となる４強入りを目指して中京大中京（愛知）と激突する。初戦の崇徳（広島）戦では、タイブレークに入った延長１０回に一挙９得点を奪う猛攻を見せて１５―６で勝利。滋賀学園の２回戦では４―４の同点で迎えた８回１死一、二塁から１番・菅沼晴斗（２年）が左前へ決勝打。投手陣は先発の岩崎賢成（