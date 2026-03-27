電車内で見かける「困っている人」に対し、あと一歩の勇気が出ずに後悔した経験はないだろうか。そんな日常の小さな葛藤と、連鎖する善意の温かさを描いたパパコマさんの投稿に、多くの読者から共感の声が寄せられている。 【漫画】「白杖の方のお話の続き」を読む ある日の電車内での出来事。作者は、車内でよく見かける白杖を持った男性を手助けした。すると、その様子を見ていた見ず知らずの女性から「ありがとうございます」