兵庫県神戸市に本社を置く川崎重工。モトメガネ読者ならバイクメーカーとしてのカワサキのイメージが強いかもしれないが、航空機や鉄道車両、船舶、軍事ヘリコプターなどの輸送機器など、暮らしに深く関わる事業を広く展開している企業だ。 そんな川崎重工の博物館が「カワサキワールド