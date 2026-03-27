AKB48の元メンバーで、タレント・実業家の内田眞由美（32）が26日、自身のインスタグラムで、2025年12月に手術を受けていたことを報告した。 【写真】管がたくさんついて痛々しい病床での姿元気になって良かった！ 内田は「昨年12月にヌック管水腫の切除手術をしました」と報告した。ヌック管水腫とは足の付け根に液体が溜まった袋状のしこりができる疾患のこと。多くは女性に現れる症状とされる。 術後について