バイエルン谷川萌々子を守備局面でも「多くをもたらした」と高く評価したイングランドのオールド・トラッフォードで行われた一戦で、バイエルン・ミュンヘンの日本女子代表（なでしこジャパン）MF谷川萌々子が圧巻のパフォーマンスを披露した。試合後に欧州サッカー連盟（UEFA）の選出するプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）に輝くと、その際立った存在感について「彼女はワールドクラスだ」と、20歳の若き才能へ最大級の賛辞