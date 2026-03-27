アル・ヒラルにはベンゼマ、ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ、ルベン・ネヴェスらAFCチャンピオンズリーグエリート決勝大会の組み合わせ抽選会が行われ、組み合わせが決定した。神戸はアル・ヒラル（サウジアラビア）とアル・サッド（カタール）の勝者、町田はアル・イテハド（サウジアラビア）とアル・ワフダ（UAE）の勝者と準々決勝を戦う。アル・ヒラルはサウジ・プロフェッショナルリーグの26節を終えた時点で19勝7分の勝ち