米国とイスラエルが人工知能（AI）を活用し、序盤で圧倒的優位を見せたイラン戦争で、イランの地理的要因が足かせとなっている。米国は開戦初期、24時間以内にAIで1000の標的を攻撃したとして自信を示し、開戦を宣言したが、イランがホルムズ海峡を越え、紅海の入り口であるバブ・エル・マンデブ海峡まで脅威を及ぼすと、退路がさらに狭まった。19世紀にロシアへ侵攻したナポレオンが冬将軍（General Winter）に阻まれた例になぞら