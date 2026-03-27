NHK大阪放送局はきょう27日午後10時45分から、総合・関西地方で『わたしの「好き▼」を研究！偏愛レポート〜VTuber編〜』（▼＝ハートマーク）を放送する。【番組カット】VTuberの名前がずらり！大学生によるプレゼン「推しが好きすぎる＝偏愛している」大学生たちが、その作品や人物などを調査・研究、レポートにまとめ、魅力や社会的価値を発表するプレゼンバラエティー番組の第2弾。研究テーマは、ネットカルチャーの最先