■全国天気（27日）【西日本の天気】西日本は広い範囲で晴れるでしょう。春のあたたかな日差しが降り注ぎそうです。【東日本の天気】東海・北陸・関東甲信ともに、日中は青空が広がる見込みです。なお、関東は夕方から雲が増え、夜には雨のところがありそうです。夜桜見物は、突然の雨に注意しましょう。【北日本の天気】東北は雲の多い天気ですが、晴れ間はありそうです。北海道も雲の多い天気ですが、北海道東部で晴れる見込みで