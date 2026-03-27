俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演を務めるフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜後10：00）が25日に最終話を迎えた。物語のラストで描かれたのは、主人公たちが追い続けてきた“マチルダ失踪事件”の真相、そして時を超えてつながる約束の行方。懐かしさに胸を締めつけられ、同時に未来へと背中を押されるような、『ラムネモンキー』らしい余韻あふれる最終話となった。【写真】マチルダ×マチルダ!?