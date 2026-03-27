◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、開幕戦を前に、チームの一体感をさらに高めるために、各選手に粋な「ギフト」を贈った。テオスカー・ヘルナンデス外野手（33）は大谷の人間性に感激の表情だった。球場入りすると、ロッカーには大谷からのプレゼントが置いてあった。タグには「Happy Opening Day-Let’s three-peat!