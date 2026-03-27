お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が26日午後、自身のXを更新。飲食店における”衝撃の会計額”伝票写真をアップした。真栄田は「レモンサワー数量1単価800」「ハイボール数量1単価750」「ウーロン茶数量1 500」「サービス料0」と品名欄に書かれ、小計欄に「10,900」と印字されている伝票の写真を掲載。本来なら単純計算して2050円になるとみられるだけに、8000円以上高い小計に、真栄田は「はい？」とだけ