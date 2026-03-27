「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が27日までに、Xを更新。移民政策をめぐり、私見を述べた。世界三大通信社のAFP通信が立ち上げた日本語のニュースサービス「AFPBB News」の公式Xアカウントは25日、「スウェーデン、『まっとうな生活』送れない移民を国外追放へ」という見出しの同通信社の記事を添付したポストをした。ひろゆき氏は、このAFPBB Newsのポストを引用。「日本もやって良いんちゃう