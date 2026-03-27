ジンエアーは、釜山行きを対象とした「サプライズSALE」を3月23日から31日まで開催する。運賃が最大3,000円割引となるクーポンを配布する。搭乗期間は4月1日から6月30日まで、一部期間は対象外。クーポンは予約時にプロモーションコード「SURPRISEPUS」を入力することで適用される。さらに抽選50名に、韓国で利用できる3日間無制限eSIMを提供する。