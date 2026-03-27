身近な存在なのに、実はその素性をよく知らないというものがある。日本の食卓に欠かせないお箸はそんなもののひとつだ。いつ生まれて、どんな種類があるのか……あらためて考えると、知らないことばかり。そこでお箸を徹底研究しました。お箸を知ることで日々の食生活がもっと楽しく、もっとおいしくなる上に、日本の未来までも見えてくる……かも。歴史の瞬間にはいつもお箸があった箸の起源は神話の世界！日本人の精神性とお箸の