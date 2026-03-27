現地３月26日、北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ準決勝が各地で開催。コペンハーゲンでは、パスDに入ったデンマークと北マケドニアが対戦した。パスDには、デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランドが入った。それぞれが準決勝を戦い、勝ち抜いた２か国が31日の決勝で１枠の出場権をかけて争う。序盤から積極的に攻撃を仕掛けるデンマークが、先に好機を迎える。25分、ピエール＝エミル・ホイビュア