突然ですが、「JPEG」の正式名称知っていますか？普段、業務でよく目にする…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Joint Photographic Experts Group」でした！JPEGとは「Joint Photographic Experts Group」の略称です。これは、画像データを効率よく圧縮する方式を標準化した国際的な専門家グループの名前であり、そのグループが策定した画像形式の名称として広く使われています。つまり、JPEGは単なるファイル名ではな