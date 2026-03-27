春は出会いと別れの季節。学生の頃とは違い、大人になるにつれて、「新しい友だちを作るのが難しくなったな」「年々友だちの数が減っている気がする」--そんな風に思う方も多いのではないでしょうか。『街に躍ねる』で第11回ポプラ社小説新人賞特別賞を受賞しデビューした気鋭の新人作家・川上佐都さんが、大人になって変化する「友だち付き合い」をテーマにした短編集『贅沢な関係』を刊行されました。「友だち」ってなんなんだろ