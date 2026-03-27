●穏やかな晴天が今週末にかけて続く●今週末にかけて最高気温20度超…春爛漫●暖かさでサクラ開花は一気に加速 今週末でも見ごたえ十分の所も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 大陸方面では前線や気圧の谷の雲がやや大きくまとまっていましたが、その北側にある高気圧のパワーが強いことで、雲は県内より南…南西諸島付近から日本の南へと進みつつあります。 このあとも、雲は北に上がってくることはなく、きょう27日(金)～