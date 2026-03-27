村上宗隆がメジャーデビュー戦で豪快弾を放った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間3月26日、ブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で先発出場し、メジャーデビューを果たした。9回の第4打席で、右腕のジェーク・ウッドフォードから右翼の2階席へ豪快に運ぶソロを放った。【動画】豪快にメジャー1号！村上宗隆の本塁打をチェック1−14と大量14失点の中、デビュー戦で存在感を示した。日本人選手のデビュー戦で