27日未明、石川県かほく市で住宅を全焼する火事があり、この家に住む男性が避難する際にケガをしました。27日午前2時40分すぎ、石川県かほく市中沼で、木造2階建ての住宅およそ210平方メートルを全焼する火事がありました。この火事で、この家に暮らす男性が避難する際、火に接触するなどして、ケガをしました。火は隣接する男性の家族の住宅など2棟にも延焼し、およそ2時間後に消し止められました。消防では27日午前9時半から実況