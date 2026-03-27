'25年に中国から海外に輸出された自動車は前年比21.1％増の約710万台となった。'23年に日本を追い抜き、世界一の自動車輸出国となって以来、3年連続でトップの座を維持している。輸出の内訳は、内燃機関車が448万台と過半を占めるものの、前年比では2％減少し、EVが66.7％増の約165万台、プラグインハイブリッド車が3.3倍の約97万台となり、エコカーの伸びが大きい。中国自動車メーカーの中でも群を抜いて成長しているのが通信大手