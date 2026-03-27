悪化する中東情勢は中国にも暗い影を落としている。前編記事『トランプの「無茶ぶり」におびえ、ガソリン価格は日本の約4倍に爆上がり…中東紛争が中国経済に与える大打撃』で見てきたように、3月末に予定されていた米中首脳会談は延期となったほか、ガソリン価格が歴史的な高騰をみせるなど徐々に値上げの波が押し寄せている。かねてからの不況でつらい状況に置かれている庶民にもさらなる苦難が押し寄せそうだ。危険でもイランに