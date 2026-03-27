「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が２年連続の大役へ向けて球場入り。オシャレなコーデにサングラスを装着し、リラックスした笑みを浮かべる様子を球団が公開した。ベージュのパンツに黒のインナー＆ジャケットを合わせた山本。胸元のアクセサリーとシルバーの腕時計がアクセントになっている。大谷翔平投手の球場入りの様子もＭＬＢが公開し、デニムに白Ｔシャツを合