第一次安倍政権において、官邸と経産省の交渉によってサウジアラビアをはじめとする中東諸国と日本国内のタンクを利用した原油の「共同備蓄」が実現した。共同備蓄はこれまで中東の原油に限定されていたが、この度、構想として浮上した米国アラスカ州産原油に拡大されることは、経済安全保障の観点からも極めて重要である。前編記事『日米「共同備蓄」構想に先立つこと20年…安倍官邸と経産省が中東諸国と実現させてきた「原油の共