【パリ共同】先進7カ国（G7）外相会合が26日、パリ近郊セルネラビルで、2日間の日程で開幕した。初日はルビオ米国務長官が欠席。フランス外交筋によると、会合では共同声明を断念し、フランスが議長国として討議内容をまとめた声明を出す予定。イランへの対応を巡り、軍事作戦への関与に否定的な欧州と協力を迫る米国との溝が深まっている。初日は茂木敏充外相らG7外相のほか招待国の韓国やインド、ウクライナ、ブラジル、サウ