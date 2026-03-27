６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会の欧州プレーオフ準決勝が２６日（日本時間２７日）に行われ、パスＢはポーランド、スウェーデンが３１日（同４月１日）の決勝に進んだ。決勝の勝者が、６月２５日（同２６日）に行われるＷ杯１次リーグ第３戦で日本と対戦する。ポーランドはホームでアルバニアを２−１で破った。前半４２分に先制を許すも、後半１８分に、エースのＦＷレバンドフスキ（３７）＝バルセロナ＝が右ＣＫを頭で