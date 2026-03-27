なぜ「やりたい仕事」がなかなか見つからないのか。企業の組織開発を支援する経営者の安斎勇樹氏は「外部からの雑音である『ソーシャルノイズ』の多い現代では、やりたいことを見失いがち。そのため、自分のことを深く掘り下げる『リフレクション』を行ったほうがよい」という――。※本稿は、安斎勇樹『静かな時間の使い方自分の解像度を上げる「独りの思索」の全技法』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iSto