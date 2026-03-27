糖尿病は、血液中の糖の量が増えることで全身の血管や神経をじわじわと傷めていく病気だ。人はエネルギーを得るために食事で摂った糖を分解し、細胞に取り込んで使っているが、この働きを担っているのが膵臓から分泌されるホルモン「インスリン」である。インスリンの分泌量が減ったり、効きが悪くなったりすると、糖が血液中に滞留し続け、慢性的な高血糖状態、すなわち糖尿病を招いてしまう。すい臓に大ダメージを与えるNG行動何