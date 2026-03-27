セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（29）スコットランド、イングランドとの２連戦に臨む森保一監督photo by Kyodo News間近に迫ったサッカー日本代表のスコットランド戦（現地時間３月28日）とイングランド戦（同31日）。北中米ワールドカップ本番のメンバー選考に向けた最後のサバイバルの舞台となるが、ケガ人も多いなか招集された選手の顔ぶれについて、おなじみのご意見番・セルジオ越後氏に話を聞いた。【過去の"批