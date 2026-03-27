26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』に出演したプロ野球ニュース解説陣が、巨人の開幕投手ドラフト1位・竹丸和幸（鷺宮製作所）について言及した。大矢明彦氏は「意味合いが違うんですけど、僕らの周りから見ていると竹丸を開幕にさせないといけないくらいきついのかな。ルーキーのピッチャーとして考えた場合、それだけチームで開幕抜擢されて、ジャイアンツを背負わせてスタートしよう。そ